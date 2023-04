OL-OM : les compositions officielles

La suite après cette publicité

Soir d’Olympico au Groupama Stadium. En clôture de la 32e journée de Ligue 1, l’OL (7e) accueille l’OM (3e) ce dimanche (à suivre en direct commenté sur FM à partir de 20h45). Les Lyonnais ont l’occasion de revenir à 3 points du top 5 tandis que Marseille veut récupérer sa 2e place occupée par Lens depuis ce samedi soir.

Pour ce choc de la dernière chance, Blanc aligne un 4-3-3 avec Diomandé pour remplacer Kumbedi, suspendu, dans le couloir droit. Lovren et Lukeba enchaînent dans l’axe, tandis que le trio du milieu est formé par Mendes, Tolisso et Caqueret. Lacazette est épaulé par Barcola et Cherki sur le front offensif. En face, Tudor doit faire sans Payet ni Tavares et choisit Balerdi, Gigot et Kolasinac pour sa défense à trois. Kaboré et Clauss prennent les couloirs tandis que Sanchez est soutenu par Ünder et Malinovskyi.

À lire

OL : Sidney Govou compare Rayan Cherki et Hatem Ben Arfa

Les compositions :

OL : Lopes - Diomandé, Lovren, Lukeba, Tagliafico - Mendes, Tolisso, Caqueret - Barcola, Lacazette, Cherki

OM : Lopez - Balerdi, Gigot, Kolasinac - Kaboré, Rongier, Veretout, Clauss - Ünder, Malinovskyi - Sanchez

