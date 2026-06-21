L’AC Milan veut offrir le salaire de Leao à Gonçalo Ramos

Ce n’est plus vraiment un secret : l’AC Milan aimerait attirer Gonçalo Ramos cet été. Condamné à un rôle de second plan au PSG, l’attaquant portugais est également désiré par le nouvel entraîneur milanais, Ruben Amorim. Les dernières informations faisaient état d’une offre à venir de l’AC Milan, alors que Paris estime le prix de son joueur autour de 40 millions d’euros (il avait été acheté 65 M€ + 15 de bonus).

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Un départ de Santiago Gimenez faciliterait aussi la signature de Ramos. L’attaquant mexicain, muet en championnat cette saison et freiné par des blessures (0 but en 16 matchs), est notamment pisté par Orlando City d’après le Corriere dello Sport. Reste à savoir si cette piste aboutira. Dans les tous les cas, l’AC Milan a déjà préparé le terrain pour la venue de Ramos. Le club milanais serait prêt à offrir à l’ancien joueur de Benfica un salaire équivalent à celui de Rafael Leao (s’il ne prolongeait pas), estimé à 5 millions d’euros par saison.