Vente OM : la mise au point de Pablo Longoria

Malgré les nombreuses déclarations de l’actionnaire Frank McCourt, l’hypothèse d’une vente de l’Olympique de Marseille continue de germer dans l’esprit des supporters olympiens. En conférence de presse aujourd’hui, Pablo Longoria, le président de l’OM, a été interrogé sur une possible vente du club à court terme. Et le dirigeant espagnol a tenu à clarifier la situation et à confirmer les propos du propriétaire américain.

La suite après cette publicité

«C'est un sujet qui me surprend toujours. En janvier, notre propriétaire a répété que le club n'était pas en vente. Il l'a redit aux supporters. Dans mes conversations individuelles, on parle du futur. Il y a beaucoup d'intérêts de gens qui veulent nous déstabiliser. Ce sont des questions intéressées. J'ai découvert une façon de faire du business en France avec beaucoup d'intermédiaires. Quand il y a un procédé de vente imminent, normalement rien ne sort dans la presse.»