Le fils de Cristiano Ronaldo inscrit son premier but avec les U16 du Portugal

Un début prometteur. Cristiano Ronaldo Junior, fils de la star CR7, a marqué son premier but avec l’équipe U16 du Portugal ce samedi, confirmant des débuts prometteurs dans cette catégorie. L’attaquant de 15 ans, officiellement inscrit sous le nom de Cristiano dos Santos, a ouvert le score face au pays de Galles d’un tir précis qui a heurté le poteau avant de finir au fond des filets, après un bon appel en profondeur. Surnommé Cristianinho par les médias portugais, le fils de la légende du football mondial a ensuite été remplacé à la 62e minute, la Seleção das Quinas s’imposant finalement 3-0.

Convoqué pour la première fois avec les U16 la semaine dernière, quelques mois après avoir évolué avec les U15, Cristiano Junior s’illustre déjà sur la scène internationale. Attaquant comme son père, il joue actuellement à Al-Nassr, le club saoudien où évolue également Cristiano Ronaldo. Les U16 portugais poursuivent leur tournoi amical en Turquie et affronteront l’Angleterre mardi pour conclure la compétition.