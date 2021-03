Leeds souhaite conserver Raphinha malgré les sollicitations

La suite après cette publicité

Avec ses 7 buts et ses 7 passes décisives cette saison, Raphinha (24 ans) est l’un des grands artisans de la très bonne saison de Leeds pour leur retour en Premier League. L’équipe de Marcelo Bielsa pointe à la 11ème place du championnat et le jeu déployé par l’entraîneur argentin continue d’extasier toute l’Angleterre.

Nul doute cet été que les Peacocks seront attaqués de toutes parts et que les cadors de la Premier League souhaiteront recruter les meilleurs joueurs de Leeds, à commencer par l’ancien Rennais. En effet, selon le Mirror, Raphinha serait sur les tablettes de Manchester United et de Liverpool, mais les pensionnaires de Elland Road seraient clairs : l’ailier brésilien n’est pas à vendre. Au vu de sa saison, on peut dire que les 17 millions d'euros dépensés par Leeds l'été dernier pour faire venir Raphinha ont été déboursés intelligemment.