Brésil : Vinicius Jr veut terroriser les Bleus de Kylian Mbappé !

Et si le Vinicius Jr version 2024 était enfin de retour au meilleur des moments ? Pour le choc entre le Brésil et la France, programmé ce jeudi soir au Gillette Stadium, l’ailier du Real Madrid arrive lancé comme rarement cette saison. Auteur de 17 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, le Brésilien a retrouvé des sensations impressionnantes ces dernières semaines, avec notamment 6 réalisations sur le seul mois de février et deux doublés consécutifs face à Manchester City puis l’Atlético de Madrid en mars. Sur ses 11 derniers matchs, il totalise 10 buts, preuve d’un regain de forme spectaculaire de la part du natif de São Gonçalo.

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Après le derby madrilène (3-2), où il s’est offert un nouveau doublé, Vinicius savourait, sans s’enflammer : « je suis vraiment content du match que nous avons joué. Nous l’avons dominé dès le début, mais nous avons encaissé un but. Mais… nous progressons, nous travaillons dur pour des matchs comme celui-ci. (…) Le mérite revient à tous : l’entraîneur, les joueurs et les supporters. » Avant d’ajouter sur sa performance personnelle : « j’ai travaillé toute la saison pour des matchs comme celui-ci. Je marque et je fais des passes décisives. C’est pour ça qu’on est là. » Une dynamique saluée par son entraîneur, Álvaro Arbeloa, impressionné : « encore un match exceptionnel de sa part. Une nouvelle démonstration de son talent, de son courage et de son audace. Je ne sais pas si c’est le meilleur moment de sa carrière, mais il n’en est pas loin. »

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Le duel Vinicius–Mbappé est lancé !

Cette montée en puissance tombe au moment idéal pour la Seleção. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, Vinicius se présente comme l’arme offensive principale d’un Brésil en quête de certitudes. Et le joueur en est conscient. Présent en conférence de presse mercredi, celui qui compte 45 sélections (8 buts) a tempéré les attentes tout en affichant ses ambitions : « je pense que nous ne sommes pas favoris en raison des résultats en qualifications. Il ne manquait que la bonne alchimie. » Désormais sous les ordres de Carlo Ancelotti en sélection, le Brésilien bénéficie de la confiance totale de son mentor, qui ne tarit pas d’éloges sur lui : « Vinicius n’a jamais déçu lors des matchs importants. Je suis convaincu qu’il réalisera une excellente Coupe du Monde. Vinicius est humble, joyeux et extraordinairement talentueux. » Un statut de leader offensif qu’il devra assumer dès jeudi face aux Bleus, tout comme son compatriote Raphinha.

Car cette rencontre face à l’équipe de France a une saveur particulière pour l’attaquant madrilène. Sur la pelouse américaine du Gillette Stadium, il retrouvera plusieurs coéquipiers du Real Madrid, dont Kylian Mbappé, Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. Un duel entre amis, mais pas question de lever le pied : « il n’y a pas de match amical, même à l’entraînement, nous ne voulons pas perdre. Nous sommes proches de la Coupe du monde, chaque but ou résultat apporte plus de confiance. » Vinicius assume également le potentiel spectaculaire de l’affiche : « ce sera un match très ouvert. Personne ne voudra se contenter de défendre. Ce sera un bon test pour nous. » Sur le terrain, son face-à-face attendu avec la défense française, et notamment Malo Gusto sur le flanc droit, promet des étincelles tant l’ailier brésilien apparaît aujourd’hui en pleine confiance, porté par sa vitesse et sa capacité folle à faire des différences.

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Enfin, difficile de ne pas évoquer le contexte madrilène dans lequel évolue Vinicius. Si son entente avec Mbappé reste scrutée, certains observateurs notent que le Brésilien semble encore plus influent dans le jeu offensif en l’absence du Français. Une dynamique qui nourrit forcément les débats avant leur opposition directe sous les couleurs de leurs sélections respectives. Mais Vinicius préfère rester focalisé sur le collectif : « tant que nous sommes unis, nous pouvons accomplir de grandes choses » De son côté, présent en conférence de presse ce mercredi soir, Kylian Mbappé a déclaré à propos du Brésil : « tout le monde dans cette pièce connaît le Brésil et ce qu’il représente. C’est le pays qui a le plus inspiré le foot mondial. Ils ont 5 étoiles sur le maillot, c’est toujours un challenge de jouer contre un favori au sacre final. C’est un plaisir et un vrai défi pour nous. On a hâte de jouer, même si on ne pourra pas tirer beaucoup d’enseignements. On doit tout donner avec cette motivation supplémentaire. C’est un super match. » Une certitude demeure : en pleine renaissance, l’ancien de Flamengo s’avance vers ce Brésil–France comme l’un des hommes forts du moment, prêt à frapper un grand coup à quelques mois du rendez-vous mondial.