Coupe du Monde 2026 : Antoine Griezmann n’a toujours pas répondu à la FFF

Désormais installé à Orlando depuis son arrivée le 22 juin et engagé avec son nouveau club jusqu’en 2028, Antoine Griezmann suit de loin le parcours de l’équipe de France à la Coupe du Monde 2026. L’ancien international aux 137 sélections a bien reçu plusieurs invitations de la FFF, qui souhaitait notamment l’associer à certaines rencontres ou à un éventuel hommage commun avec Olivier Giroud, mais il n’a, pour l’instant, pas pu y répondre favorablement en raison de son programme de préparation selon L’Équipe. De plus, il n’a donc toujours pas assisté à la moindre rencontre des Bleus, malgré un lien qui resterait intact avec la sélection.

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En effet, une présence en tribunes lors d’un éventuel quart de finale des Bleus, prévu à Boston en cas de qualification face au Paraguay, reste une possibilité, même si rien n’est acté à ce stade. L’ex-attaquant de l’Atlético de Madrid, très heureux de son choix de carrière et de sa retraite internationale annoncée en avril, n’éprouve par ailleurs aucun regret, préférant pleinement se consacrer à son nouveau projet en club. S’il n’a pas encore officialisé de réponse aux sollicitations de la FFF, son attachement à l’équipe de France demeure entier, même à distance, entre suivi des matchs et soutien discret à une génération qu’il continue de regarder avec attention.