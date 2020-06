La Bundesliga ne veut plus d'hommages des joueurs à George Floyd

Depuis le 25 mai 2020 et la mort de George Floyd suite à une arrestation à Minneapolis, aux États-Unis, de nombreux messages et actions de soutiens ont pu être observés en la mémoire de ce citoyen américain. Sur les pelouses de Bundesliga ce week-end, Jadon Sancho et Achraf Hakimi (Borussia Dortmund) ont dévoilé un message «justice pour George Floyd» sur des t-shirts portés en dessous de leurs maillots alors que Weston McKennie (Schalke 04) a décidé de porter un brassard. Marcus Thuram, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach, a lui posé un genou à terre en célébrant son but. Un geste symbolique mais non sanctionnable par la Ligue, contrairement aux trois autres joueurs.

La DFB, la Ligue de football allemand, a publié un communiqué lundi dans lequel elle rappelle le règlement pour ce genre de situation. «La réglementation de l'International Board, adoptée par la DFB, pour la saison 2019-2020, indique que l'équipement (des joueurs) ne doit avoir aucun slogan, message, aucune image à caractère politique, religieux ou personnel», précise la DFB. La commission de discipline va donc devoir juger si ces infractions méritent une sanction. Mais le président de la DFB, Fritz Keller, a laissé entendre qu'aucune sanction ne devrait être infligée aux trois hommes : «j'ai le plus grand respect pour les joueurs qui prennent position et affichent leur solidarité, nous avons des joueurs responsables comme eux et je suis fier d'eux. D'un point de vue moral, je comprends complètement ce qu'ils ont fait ce week-end», a-t-il déclaré dans le communiqué de la DFB.