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PSG : la réaction euphorique de Luis Enrique pour le Barça

Par Chemssdine Belgacem
1 min.

Après avoir mené son PSG à la victoire face à Brest lors de la 33e journée de Ligue 1, Luis Enrique s’est présenté en conférence de presse d’après-match avec le sentiment du devoir accompli. Alors qu’il terminait de répondre aux questions sur la performance de son équipe, l’ambiance a basculé vers un ton plus informel par la suite.

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El Partidazo de COPE
🧐🇫🇷 La reacción de Luis Enrique cuando se ha enterado de la victoria del @FCBarcelona

🤣🔝 "¡Toma!"

📹 @Mesli_Dounia

📻 #PartidazoCOPE
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Alors qu’il s’apprêtait à quitter la salle de conférence de presse, un journaliste a informé l’entraîneur parisien de la victoire du FC Barcelone face au Real Madrid lors du Clasico. Incapable de masquer sa joie pour son ancien club, Luis Enrique a réagi en serrant le poing et en lançant un sonore "Toma !" (que l’on peut traduire par "c’est ça !"). Une réaction qui montre que l’Asturien est encore très attaché au FC Barcelone.

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