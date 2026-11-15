RC Lens : Joseph Oughourlian brise le silence sur le surprenant choix Didier Digard

Le RC Lens a finalement tranché. Après un début de saison particulièrement mouvementé, marqué par les départs successifs de Dino Toppmöller et de Yannick Cahuzac, le club artésien a décidé de confier les clés de son équipe à Didier Digard. Un choix qui en a surpris plus d’un dans le Nord de la France, alors que plusieurs profils étaient étudiés par la direction lensoise, notamment ceux de Pierre Sage et de Walid Regragui, comme nous vous le révélions. Mais c’est finalement l’ancien entraîneur du Havre qui a convaincu Joseph Oughourlian et son équipe dirigeante. Dans un entretien accordé à La Voix du Nord, le président des Sang et Or a expliqué les raisons de ce choix, lui qui avait notamment été séduit par le travail réalisé par le technicien français à Nice.

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« On est tous tombés d’accord à son sujet. Il coche plein de cases. D’abord, c’est un ancien joueur, qui a évolué dans des clubs assez prestigieux comme le Paris Saint-Germain ou le Betis. Donc c’est quelqu’un qui a vraiment une culture du haut niveau. J’avais beaucoup regardé sa saison à Nice. Parce qu’à l’époque, notre directeur sportif, Flo Ghisolfi, était parti là-bas. Il avait fait ce choix audacieux de donner le banc à quelqu’un qui entraînait pour la première fois. Didier était arrivé dans une situation super compliquée et il avait complètement redressé le club. Lors de la saison 22-23, d’ailleurs, c’est le seul club qui est venu nous battre à Bollaert contre la grande équipe de Franck Haise, qui finit à un point du PSG. Et il avait complètement déjoué Franck à Bollaert. Il a des qualités tactiques évidentes. On lui reproche beaucoup son passage au Havre. Mais pour juger un entraîneur, il faut regarder la matière première qu’on lui donne. Il avait le dernier budget, de loin, de L1. Maintenir Le Havre deux années de suite, ça relève d’un miracle. Il a fait un super boulot, pour moi. Regardez les moyens qu’on lui donne aussi. Je juge toujours les entraîneurs sur le budget de chaque club », a ainsi expliqué le président lensois.

Joseph Oughourlian veut ramener de la sérénité à Lens

Mais au-delà de ses qualités de technicien, c’est aussi et surtout la personnalité de Didier Digard qui a séduit Joseph Oughourlian. Dans un club qui traverse une véritable zone de turbulences, le patron des Sang et Or voulait un entraîneur capable de fédérer son vestiaire et de protéger un groupe en pleine reconstruction. « Je crois qu’on a besoin d’un entraîneur exemplaire. Didier est un entraîneur exemplaire. Il a été, tant à Nice qu’au Havre, absolument loyal à son club. C’est tellement facile aujourd’hui pour les coachs de se retourner, de dire que c’est la faute des joueurs, de monter des cabales, de mettre des trucs dans la presse… D’ailleurs, là, il n’y a eu aucune fuite dans la presse quand on a parlé avec lui. Il est protecteur de son groupe. Et aujourd’hui, on a besoin de ça. On a un groupe en reconstruction. On a besoin de quelqu’un de protecteur, qui vient, qui prend sur lui. Et c’est quelqu’un qui est habitué à gérer des situations de crise. Parce que quand on est dans une situation de maintien pendant deux ans ou quand on arrive à Nice qui est en feu à l’époque, les situations de crise, on connaît. Pour toutes ces raisons, c’est quelqu’un que je ne connaissais pas, que j’ai appris à connaître, que j’ai rencontré pour la première fois physiquement vendredi à Londres. Et il m’a fait vraiment une très bonne impression. »

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Comprenez-vous la décision du RC Lens de limoger Yannick Cahuzac ? OUI : les résultats n'étaient pas là et pas d'amélioration dans le jeu et l'état d'esprit NON : il n'a pas eu le temps d'imprimer sa patte et a été trop exposé par la déroute face à Côme Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Reste désormais à savoir jusqu’où Didier Digard pourra emmener le RC Lens cette saison. Malgré les difficultés rencontrées ces dernières semaines, Joseph Oughourlian n’entend pas revoir ses ambitions à la baisse. Mais le président lensois a également tenu à rappeler la réalité économique de son club, qui avait largement dépassé les attentes la saison dernière. « On n’a pas changé, on se considère toujours comme un club outsider, on essaie toujours de terminer dans les huit premiers avec le dixième ou onzième budget de L1. On sait que ce n’est pas facile. Économiquement, sportivement, il faut arrêter aussi de se voir plus forts, plus beaux qu’on est. La réalité, c’est que l’an dernier, on a complètement surperformé contre toutes les attentes. Maintenant, on espère qu’on prend la bonne décision avec Didier. On espère qu’on va ramener un peu de calme et de sérénité dans le vestiaire et on espère aussi que ceux qui étaient blessés vont pouvoir revenir et que l’équipe va pouvoir se stabiliser. » Après avoir déjà consommé deux entraîneurs en l’espace de quelques mois, le RC Lens espère cette fois avoir trouvé l’homme de la situation…