Ousmane Dembélé donne un indice sur son avenir, Manchester United va s'offrir un duo de rêve

Ousmane Dembélé aurait fait son choix

Ousmane Dembélé sera en fin de contrat à la fin du mois, et l'international français pourrait prolonger. Interrogé à un feu rouge par un fan lui demandant s'il comptait rester au Barça, Dembouz semble lui répondre : «je vais bien à Barcelone». Un déclaration à prendre avec des pincettes, mais qui donne le sourire aux journalistes catalans. Mais attention, d’après Sport, Chelsea est tout proche de le signer, seule condition de Dembélé : être un titulaire incontestable. Surtout que comme on peut le lire sur la Une du journal ce dimanche, tout est ok pour Raphinha malgré ce que dit leurs confrères.

Erik ten Hag cible deux joueurs pour révolutionner son jeu

Désormais sous les ordres d’Erik ten Hag, les supporters de Manchester United s’attendent à de gros changements et ça tombe bien le Néerlandais a un plan. Le nouveau manager a demandé à sa direction de recruter absolument deux joueurs, plus précisément deux milieux de terrains qui pourront lui permettre de proposer le jeu qu’il souhaite à Old Trafford. Manchester United aurait donc déjà formulé une offre de contrat à Christian Eriksen. Le trentenaire est encore en pleine réflexion, Tottenham aussi tente de le faire revenir à Londres. Mais Erik ten Hag veut surtout Frenkie De Jong depuis pas mal de temps, tentant de convaincre le FC Barcelone de le laisser partir. On apprend dans le Mail on Sunday que Barcelone réclame 80 millions d'euros mais qu’United n’a proposé que 65 millions d'euros pour l’instant. Une nouvelle offre devrait être formulée cette semaine.

Le départ de Mohamed Salah fait parler à Liverpool

Mohamed Salah aussi fait les gros titres ce dimanche en Angleterre. À Liverpool, on craint que Mohamed Salah quitte le club libre l’été prochain. L’égyptien n’a toujours pas prolongé avec le Reds et ne donne pas l’impression de vouloir poursuivre l’aventure à Anfield. Pourtant d’après le Sunday Mirror et le Daily Star On Sunday, les dirigeants du club ont tout fait pour le convaincre à plusieurs reprises, mais ils ne voulaient pas aller jusqu’à lui proposer un contrat démesuré pour préserver une structure salariale saine, quitte à le perdre. Certains journalistes anglais, comme ceux du Daily Express ont émis l'hypothèse que le club accepte de le vendre cet été. Dans tous les cas, ils sont sûrs qu’il restera pro jusqu’au bout et que Mo Salah ne fera aucun bras de fer avec Liverpool et Klopp.