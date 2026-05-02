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Osasuna - FC Barcelone : les compositions officielles

Par Coralie Salle
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
Osasuna 0-0 Barcelone

Le FC Barcelone se déplace sur la pelouse d’Osasuna ce samedi à 21h à l’occasion de la 34e journée de Liga, un match à suivre en direct commenté sur notre site. Alors qu’ils sont sur une belle série de victoires, les hommes d’Hansi Flick pourraient se rapprocher du titre en cas de victoire et mettraient la pression sur le Real Madrid, qui joue contre l’Espanyol demain (21h).

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Pour ce faire, le technicien allemand a aligné un 4-2-3-1 avec Lewandowski en pointe accompagné de Bardghji, Olmo et Lopez. Gavi et Pedri occuperont l’entrejeu devant une défense composée de Garcia, Cubarsi, Martin et Cancelo. Du côté d’Osasuna, Budimir est également titulaire en pointe.

Les compositions officielles :

Osasuna : Herrera - Rosier, Catena, Boyomo, Galan - Moncayola, Torro - Garcia, Gomez, Moro - Budimir.

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Barcelone : Garcia - Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo - Gavi, Pedri - Bardghji, Olmo, Lopez - Lewandowski.

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