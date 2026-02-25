Menu Rechercher
Ça chauffe devant le Bernabéu entre la police et des supporters de Benfica

Par Maxime Barbaud
La police surveille les supporters devant le Santiago-Bernabéu @Maxppp
Real Madrid 2-1 Benfica

La tension est montée d’un cran aux abords du Santiago-Bernabéu avant le barrage retour de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Benfica. En plus des derniers jours où il a évidemment été question de l’affaire Prestianni, un supporter portugais n’a rien trouvé de mieux que de se prendre en photo au musée du Real Madrid avec une image de Vinicius muni de bananes.

Alexandre Gonçalves
Scènes de tension à Madrid... Charge policière contre les supporters du Benfica aux abords du Santiago Bernabéu.Plusieurs fans dénoncent une répression gratuite et violente de la part des autorités espagnoles. Des blessés sont à déplorer selon la presse portugaise. 🚑 (📽️ CMTV)
Outre ce nouvel acte raciste, des problèmes ont eu lieu autour du stade entre des fans lisboètes et la police. Les forces de l’ordre ont même dû charger et sorti les matraques. D’après les médias surplace, ces affrontements ont fait au moins un blessé. Des problèmes de contrôle d’accès à certaines zones ont également été observés.

