Ligue des Champions

Le coach du Sporting CP donne la recette gagnante face au PSG

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Mendes contre Trincão @Maxppp
Sporting 2-1 PSG

Ultra dominé par le Paris Saint-Germain, le Sporting CP a quand même réussi à battre les champions d’Europe en titre à l’occasion du premier affrontement entre les deux clubs en compétition officielle (2-1). Et si Luis Enrique a crié à l’injustice à l’issue du match, le coach des Leões, Rui Borges, a donné la recette qui a permis à son équipe de briller ce soir.

«Le secret résidait dans les mots que j’ai prononcés avant le match. Un discours simple. Il fallait beaucoup de cohésion et de passion dans le jeu, et ils l’ont eu. Il était impossible de ne pas l’avoir. Il fallait comprendre ce qui se trouvait de l’autre côté, une grande équipe. Une première mi-temps où nous avons su mieux encaisser les coups. En première mi-temps, si nous avions eu un Trincão en très bonne forme, nous aurions pu créer du danger face au PSG, une équipe très intense et compétitive. Mais nous avons eu du mal à obliger le PSG à courir vers l’arrière. En deuxième mi-temps, nous nous sommes améliorés. Nous avons été plus audacieux, nous avons réussi à faire monter Catamo plus vers l’avant. Pour tout ce qui a été l’engagement, je n’ai pas de mots pour parler de ce groupe et de ces garçons, qui méritaient cette victoire et méritent vraiment d’entrer dans l’histoire du Sporting», a-t-il déclaré au micro de SporTV.

Pub. le - MAJ le
