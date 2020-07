Impact Montreal : la terrible reprise de Thierry Henry

La suite après cette publicité

Depuis quelque temps maintenant, la Major League Soccer (MLS) a repris avec un tournoi baptisé « MLS is back ». C'était l'occasion de retrouver Thierry Henry, 42 ans, qui est devenu en novembre dernier l'entraîneur de l'Impact Montreal, après un premier échec à l'AS Monaco où il n'avait tenu que trois petits mois avant d'être remplacé, alors que le club était au bord de la relégation, par Leonardo Jardim.

Par conséquent, on attendait beaucoup de l'ancien attaquant français. Depuis la fin de la crise du coronavirus, Henry a eu l'occasion de coacher ses hommes à quatre reprises. Il n'a connu qu'une seule victoire, contre DC United, le 22 juillet dernier, grâce à un but de Saphir Taider, dans une rencontre où ses joueurs ont dominé la première période assez légèrement avant de prendre des assauts en seconde.

« Je viens juste d’arriver »

En revanche, sur les trois autres confrontations, il s'est incliné à chaque fois. Pis encore, sur deux rencontres, contre New England Revolution (franchise basée à Boston) et contre le Orlando City du Portugais Nani, ils n'ont pas trouvé le chemin des filets. S'ils ont réussi à marquer trois buts (dont deux penalties de Saphir Taider) contre Toronto lors du derby canadien, ils ont tout de même encaissé quatre réalisations.

Après donc la rencontre face à Orlando, ce dimanche, ils sont donc éliminés de ce tournoi de reprise. « Je suis fier de mes joueurs. Je ne cherche pas d’excuse, mais c’est un fait : rester ici un mois, composer avec l’ensemble de la situation, et tout de même essayer d’assurer de bonnes performances… les gars ont tout donné. On a fait de notre mieux. On doit s’améliorer, certainement, mais on n’a joué que cinq matches cette saison. Le processus se poursuit, on essaie de trouver le bon équilibre, défensivement et offensivement. Mais on marque des buts. Je viens juste d’arriver », a-t-il d'ailleurs expliqué en conférence de presse. Espérons pour lui que cette fois, ça dure un peu plus longtemps que quelques mois...