Ballon d’Or : le report de PSG-OL va priver plusieurs Parisiens de la cérémonie !

La LFP a acté ce vendredi le report de PSG - OL, sur recommandation de la Préfécture de police de Paris. Le choc de cette 8e journée de Ligue 1 se jouera donc lundi soir à 20h30, soit en même temps que la cérémonie du Ballon d’Or qui aura lieu à Londres. Cette situation se répète et empêchera, comme l’année dernière, plusieurs joueurs du PSG d’assister à l’évènement. A priori, ce ne sera pas le cas d’Ousmane Dembélé, blessé et forfait pour le match face aux Gones. Tenant du titre, l’international français devrait bien se rendre au London Palladium Theatre de Londres.

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Nommé pour la première fois de sa carrière parmi les 30 prétendants au Ballon d’Or, Marquinhos souffre lui aussi d’une lésion à la cuisse. Reste à savoir si le Brésilien profitera de son temps libre pour traverser la Manche, au même titre que Nuno Mendes, touché à la cuisse et également nommé. Ces derniers jours, le journal L’Équipe évoquait la possibilité de voir Khvicha Kvaratskhelia - prétendant majeur au Ballon d’Or dans les rangs parisiens - renoncer à la cérémonie, le Géorgien ayant subi une rupture des ligaments croisés du genou cette semaine face à Barcelone. Ce dont on est à peu près sûrs en revanche, c’est qu’Achraf Hakimi, Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz, Willian Pacho et Ferran Torres, tous nommés parmi les 30 candidats, ne devraient pas se rendre au Royaume-Uni. Ils sont tous disponibles pour la rencontre face à l’OL. Safonov, nommé pour le trophée de meilleur gardien, Warren Zaïre-Emery, pour celui de meilleur espoir, et Luis Enrique, pour le trophée de meilleur entraîneur, ne devraient pas non plus se rendre en Angleterre.