Un nouveau forfait pour Zinédine Zidane et les Bleus
Zinédine Zidane n’est pas épargné. Le sélectionneur de l’équipe de France, qui dévoilera sa deuxième liste vendredi prochain pour deux rencontres de Ligue des Nations face à l’Italie (à Milan, le 12 novembre) et la Turquie (à Bordeaux, le 15), va devoir composer sans plusieurs habitués. Ce sera le cas de Maxence Lacroix, victime d’une déchirure aux ischios-jambiers. Le défenseur de Chelsea n’est pas assuré de rejouer d’ici la fin de l’année et sera absent plusieurs semaines d’après RMC.
Il ne sera, a priori, pas le seul joueur indisponible pour le prochain rassemblement de l’équipe de France. Touché à la cuisse, Ousmane Dembélé ne devrait faire son retour sur les terrains qu’après la trêve. Adrien Rabiot (mollet), Manu Koné (cuisse), Jules Koundé (cheville), Estéban Lepaul (cheville) sont tous incertains. William Saliba est, lui, déjà forfait et n’a toujours pas joué cette saison.
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