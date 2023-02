Liga : la Real Sociedad a bien failli se faire peur contre l’Espanyol

Suite et fin de la 21ème journée de Liga ce lundi soir avec le déplacement de la Real Sociedad en Catalogne pour défier l’Espanyol, au stade de Cornellà-El Prat. Sans réelle surprise, les Basques repartent avec les trois points grâce à ce succès (2-3). L’ouverture du score rapide de Takefusa Kubo (23e) a mis les joueurs de Imanol Alguacil Barrenetxea rapidement en confiance. Dans le second acte, la Real a bien enchaîné pour se mettre à l’abri grâce à une réalisation d’Alexander Sørloth (51e). Le défenseur catalan Leandro Cabrera a été fautif d’un CSC (63e), triplant ainsi la mise pour les visiteurs. Il se fera d’ailleurs expulser pour conclure sa difficile soirée (90e+5).

Mais le scénario s’est quand même accéléré dans le dernier quart d’heure. Le but de Darder (73e) a relancé les locaux. Par la suite son coéquipier Brian Olivan a réduit un peu plus le score (87e), offrant des derniers instants bien stressants pour les supporters basques. Au classement, la Real Sociedad reste en bonne posture avec une 3ème position derrière le FC Barcelone et le Real Madrid. L’Espanyol est mal en point en campant une triste 17ème place, aux portes de la relégation. Le weekend prochain, les Txuri-urdinak accueilleront à la maison le Celta de Vigo, tandis que les Pericos se rendront chez les derniers d’Elche pour faire le plein de points au cours de la prochaine 22ème journée du championnat espagnol.

