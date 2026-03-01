«C’est un tricheur» : Igor Tudor détruit Raúl Jiménez !

L’entraîneur de Tottenham, Igor Tudor, était particulièrement remonté après la défaite contre Fulham (2-1). Le technicien croate estime que le premier but des Cottagers n’aurait jamais dû être accordé et a pointé du doigt une décision arbitrale qu’il juge incohérente, notamment au regard d’une situation similaire survenue la semaine précédente face à Arsenal. « Bien sûr qu’il y a faute sur le premier but. Je pense que neuf personnes sur dix diront que c’était une faute, car c’était tellement évident. Parfois, les critères manquent de cohérence. La semaine dernière, lors de notre match contre Arsenal, il s’est passé la même chose, dans une situation juste avant que nous encaissions un but. Ils n’ont pas obtenu de faute, puis ils l’ont accordée, c’était incroyable. Est-ce que l’arbitre m’a expliqué pourquoi le but a été accordé ? Non, j’étais trop nerveux pour lui parler, car c’était tellement évident. »

Plus incisif encore, l’ancien entraîneur de l’OM a directement accusé Raúl Jiménez d’avoir cherché à tromper l’arbitre. Selon lui, l’attaquant mexicain n’était pas concentré sur le ballon, mais sur la manière d’obtenir un avantage décisif. « Parfois, ils ne comprennent pas qu’il suffit de peu, même un petit contact, pour avoir un avantage et pour marquer un but. Raul Jimenez ne pensait pas au ballon, il pensait à comment tricher. Il a donc triché en poussant et ils ont marqué le but. C’est logique, c’est de la triche et il y a faute. »