Leonardo Balerdi quitte l’OM pour la Roma

C’était sans doute le bon moment pour partir. Après six saisons sous le maillot de l’OM dont les dernières avec le brassard de capitaine autour du bras, Leonardi Balerdi n’est plus un joueur de l’OM. Le défenseur central va poursuivre sa carrière du côté de l’Italie où il a officiellement rejoint la Roma. Il s’agit d’un prêt payant avec option d’achat qui pourrait devenir obligatoire si certaines conditions sont remplies. Une page se tourne pour le joueur comme pour le club phocéen.

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«L’AS Roma est ravie d’annoncer l’arrivée de Leonardo Balerdi en provenance de l’Olympique de Marseille.

L’accord comprend un prêt initial assorti d’une option permettant de rendre le déménagement définitif. Le défenseur argentin, âgé de 27 ans, a disputé plus de 200 matchs en Europe avec le Borussia Dortmund et Marseille. Balerdi compte également 11 sélections en équipe nationale d’Argentine. Il a choisi de porter le maillot numéro 26 chez les Giallorossi», assure le communiqué de la Louve. L’Argentin est probablement soulagé de voir son avenir immédiat être réglé, lui dont la situation devenait de plus en plus complexe dans le sud de la France, notamment après une dernière saison où tout a volé en éclat.

Pris en grippe par ses propres supporters

Déjà sifflé par le Vélodrome dans le passé, le défenseur central avait réussi à se remettre les supporters dans la poche. Ils appréciaient son élégance balle au pied, sa faculté à relancer et sa grinta. Quelque part, Balerdi a incarné l’OM ces dernières années, malgré quelques passages à vide ici ou là. Le droitier a toujours su bénéficier de la confiance de ses entraineurs jusqu’à ces derniers mois. Une succession de déceptions, parfois absurdes (on pense à l’élimination de la Ligue des Champions) aura eu raison d’à peu près tout le monde à Marseille.

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Capitaine, Balerdi fut évidemment en première ligne. Il fut coupable de quelques erreurs bien sûr jusqu’à récolter les quolibets de ses propres supporters au printemps, et surtout lors des matchs de préparation cet été. Il était temps de partir. Arrivé en 2020, en prêt d’abord, puis recruté définitivement pour 11 M€, l’international argentin (11 sélections) rejoint un club qui jouera le haut du tableau en Serie A, mais aussi la C1. Il retrouvera d’ailleurs le Parc des Princes en phase de ligue.