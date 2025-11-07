Ligue 1 : la LFP dévoile la programmation du multiplex des 33e et 34e journées

Après avoir détaillé le programme TV de la 20e journée de Ligue 1, la LFP a cette fois-ci évoqué la fin du championnat. Ainsi, les deux dernières journées, organisées sous la forme d’un multiplex, sont programmées les 9 et 16 mai prochains à 21h.

La suite après cette publicité

«Les coups d’envoi des deux dernières journées de Ligue 1 McDonald’s sont programmés le samedi 9 mai 2026 à 21h00 pour la 33ème journée et le samedi 16 mai 2026 à 21h00 pour la 34ème journée. La programmation TV détaillée de ces deux journées sera communiquée ultérieurement. Pour rappel, le multiplex des deux dernières journées sera diffusé par Ligue 1+. À chaque journée, beIN SPORTS diffusera un match en intégralité et Ligue 1+ les huit autres rencontres», indique le communiqué.