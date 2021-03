Marquinhos voit la Ligue 1 en pleine progression

Marquinhos dispute sa 8e saison au PSG. Il fait désormais partie des meubles avec Marco Verratti, les deux plus anciens de l'effectif professionnel. Désormais capitaine depuis le départ l'été dernier de Thiago Silva, le Brésilien a pu voir le championnat de France évoluer avec notamment l'apport de capitaux étrangers. Selon lui, la Ligue 1 évolue dans le bon sens.

« La Ligue des champions c’est un événement mondial (...) mais de plus en plus j'admire la Ligue 1. Il y a beaucoup de talents (...) C'est de mieux en mieux », estime-t-il sur RTL ce vendredi soir, citant deux joueurs pour appuyer ses propos. « Ben Yedder est un très bon attaquant : intéressant, intelligent, qui se déplace bien et techniquement très fort. (...) Thauvin il a toujours eu la personnalité, il a toujours essayé de faire quelque chose de différent. »