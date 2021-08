Juventus : Cristiano Ronaldo sort du silence et démonte les rumeurs sur son avenir

Une prise de parole forcée mais claire comme de l'eau de roche. Alors que Cristiano Ronaldo (36 ans) n'a plus qu'un an de contrat avec la Juventus, son bail expirant en juin prochain, les rumeurs sur son avenir et un éventuel départ de la Vecchia Signora vont bon train cet été.

Avant le départ de Lionel Messi (34 ans) du FC Barcelone et la signature de la Pulga au Paris Saint-Germain il y a quelques jours, le nom de la star portugaise de la Juve a été notamment cité du côté du club de la capitale. Forcément, avec l'arrivée de l'Argentin, la presse européenne s'est calmée concernant un transfert de CR7 au PSG. Pourtant, cela n'a pas sonné la fin de la récréation définitive à son sujet.

«Je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom»

En Espagne, et ce alors que cela avait déjà été évoqué un peu plus tôt au cours de ce mercato estival 2021, l'émission El Chiringuito de Jugones a laissé entendre ce mardi qu'un retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, où il a battu tous les records entre 2009 et 2018, était encore d'actualité. De son côté, en Italie, le Corriere dello Sport avançait carrément que l'international portugais (179 capes, 109 buts) s'était offert au Manchester City de Pep Guardiola.

Face à tout ce brouhaha et ces nombreuses spéculations autour de son avenir, le principal intéressé a décidé de sortir du silence, en postant un long message sur son compte Instagram en début de soirée ce mardi. Le Lusitanien n'est pas passé par quatre chemins pour dire ce qu'il avait à dire. L'homme aux cinq Ballons d'Or a notamment évoqué le «manque de respect» dont lui-même ainsi que tous les autres clubs cités comme ses potentiels points de chute sont en ce moment victimes. Tout en faisant comprendre que son histoire avec le Real Madrid était bel et bien terminée et qu'il restait «concentré» sur ce qui a toujours été sa priorité : le «travail».

Le message complet de Cristiano Ronaldo

«Tous ceux qui me connaissent savent à quel point je suis concentré sur mon travail. Moins de paroles et plus d'action, telle est ma devise directrice depuis le début de ma carrière. Cependant, au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je dois exposer ma position. Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi qu'envers leurs joueurs et leur staff. Mon histoire au Real Madrid est écrite. C'est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres. C'est dans le musée du stade Bernabeu et c'est aussi dans l'esprit de tous les fans du club. Et au-delà de ce que j'ai accompli, je me souviens qu'au cours de ces neuf années, j'ai eu une relation d'affection profonde et de respect pour « l'afición du Merengue », une affection et un respect que je conserve encore aujourd'hui et que je chérirai toujours. Je sais que les vrais fans du Real Madrid continueront de m'avoir dans leur cœur, et je les aurai dans le mien. En plus de cet épisode le plus récent en Espagne, il y a eu de fréquentes nouvelles et histoires m'associant à un certain nombre de clubs dans de nombreuses ligues différentes, sans que personne ne se soucie jamais d'essayer de découvrir la vérité. Je brise mon silence maintenant pour dire que je ne peux pas permettre aux gens de continuer à jouer avec mon nom. Je reste concentré sur ma carrière et dans mon travail, engagé et préparé à tous les défis auxquels je dois faire face. Tout le reste ? Tout le reste n'est que discours.»