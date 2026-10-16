Barcelone : Hansi Flick répond aux critiques de José Mourinho sur le calendrier de la Liga

José Mourinho ne fait pas l’unanimité sur la question du calendrier espagnol. Alors que l’entraîneur du Real Madrid a récemment dénoncé le manque de considération de la Liga concernant les temps de repos entre les rencontres, Hansi Flick a été interrogé sur le sujet en conférence de presse. Et contrairement au Portugais, le technicien du FC Barcelone préfère ne pas s’attarder sur les contraintes imposées aux clubs. « Nous avons déjà connu cette situation. Dans certains pays, c’est différent, mais pour nous, les choses sont ce qu’elles sont », a-t-il expliqué. Pour illustrer son propos, l’Allemand a rappelé un déplacement compliqué à Valence en Coupe du Roi. « Notre vol avait été annulé et nous avions dû rentrer en bus à Barcelone. Nous avions un match juste après et nous avons bien joué », a-t-il raconté, avant d’insister sur la nécessité de s’adapter plutôt que de se plaindre.

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Une réponse qui intervient alors que le Barça s’apprête lui aussi à enchaîner deux rendez-vous importants en seulement quelques jours. Les Blaugranas se déplaceront samedi à 18h30 sur la pelouse du Betis Séville, avant de défier le Paris Saint-Germain quatre jours plus tard au Parc des Princes en Ligue des Champions. « Nous ne pouvons pas changer cette situation, mais il faut être performant sur le terrain, c’est ce qui dépend de nous », a poursuivi Flick, déterminé à maintenir son groupe concentré sur ses objectifs. L’entraîneur barcelonais peut pour l’instant s’appuyer sur une dynamique exceptionnelle, puisque son équipe a remporté ses dix premiers matchs de la saison, toutes compétitions confondues. Malgré ce bilan parfait, il estime que ses joueurs disposent encore d’une marge de progression.