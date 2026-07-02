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Nottingham Forest se sépare de son entraîneur, Oliver Glasner pressenti

Par Josué Cassé
1 min.
Oliver Glasner @Maxppp

Ce jeudi, Nottingham Forest a officialisé le départ de son entraîneur, Vitor Pereira. Le Portugais occupait le poste seulement depuis février dernier. Pour rappel, Nuno Espirito Santo avait débuté la saison dernière, avant d’être remplacé en septembre par Ange Postecoglou.

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«Nottingham Forest peut confirmer que Vítor Pereira a quitté son poste d’entraîneur principal à la suite de la décision du Club d’exercer une clause de rupture mutuelle dans son contrat. Son staff d’entraîneurs – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop et Pedro Lopes – a également quitté le Club», précise le communiqué. Selon les dernières informations de la BBC, Oliver Glasner (51 ans) devrait prendre la suite, devenant le cinquième entraîneur du club en moins d’un an.

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