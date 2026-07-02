Nottingham Forest se sépare de son entraîneur, Oliver Glasner pressenti

Ce jeudi, Nottingham Forest a officialisé le départ de son entraîneur, Vitor Pereira. Le Portugais occupait le poste seulement depuis février dernier. Pour rappel, Nuno Espirito Santo avait débuté la saison dernière, avant d’être remplacé en septembre par Ange Postecoglou.

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Nottingham Forest can confirm that Vítor Pereira has left his role as Head Coach following the Club’s decision to exercise a mutual break clause in his contract.



His coaching staff – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop and Pedro Lopes – have also left the Club.… pic.twitter.com/myV1nW49pm — Nottingham Forest (@NFFC) July 2, 2026

«Nottingham Forest peut confirmer que Vítor Pereira a quitté son poste d’entraîneur principal à la suite de la décision du Club d’exercer une clause de rupture mutuelle dans son contrat. Son staff d’entraîneurs – Filipe Almeida, Luis Miguel, Bruno Moura, Marco Knoop et Pedro Lopes – a également quitté le Club», précise le communiqué. Selon les dernières informations de la BBC, Oliver Glasner (51 ans) devrait prendre la suite, devenant le cinquième entraîneur du club en moins d’un an.