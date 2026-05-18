Le TFC proche de boucler l’arrivée de la révélation Ismaïl Diallo

C’est l’une des très belles révélations de la saison en National ! Formé au Paris FC et arrivé à Dijon en juillet 2024, Ismaïl Diallo a largement contribué au titre de champion glané par le DFCO cette année. À 22 ans, ce jeune latéral droitier, tout aussi capable d’évoluer avec brio dans le couloir gauche, a éclaboussé le championnat de son talent avec un bilan statistique très flatteur (24 apparitions, 3 buts et 4 passes décisives). Véritable bolide doté d’un physique impressionnant, le Franco-Sénégalais dégage une puissance rare à ce niveau. Infatigable dans ses courses et ses débordements, il n’hésite pas à se projeter rapidement pour créer le surnombre, même au sein d’une défense à quatre. Outre sa capacité à éliminer son vis-à-vis en un-contre-un et sa qualité de passe précieuse pour combiner, il se montre également redoutable sur le plan défensif.

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Fort de cet exercice majuscule, le défenseur arrive aujourd’hui à un tournant décisif dans sa jeune carrière. En fin de contrat avec la formation bourguignonne, Ismaïl Diallo, dont le profil était fortement convoité en Bundesliga, est en quête d’un nouveau challenge pour poursuivre sa progression et découvrir le haut niveau. Son statut très convoité d’agent libre a logiquement alerté de nombreuses écuries hexagonales. Si le FC Lorient, Le Mans, Le Havre et le Stade Brestois le courtisent avec une grande insistance depuis plusieurs semaines, son avenir semble s’écrire du côté de la Ville Rose. Selon nos informations, c’est en effet le Toulouse FC qui se trouve en pole position absolue sur ce dossier brûlant. La direction des Violets a pris une longueur d’avance décisive sur la concurrence et serait même sur le point de rafler la mise, puisqu’un accord verbal a d’ores et déjà été quasiment trouvé avec le joueur.