West Ham : ça commence à s’activer pour Soungoutou Magassa

Le grand saut vers l’Angleterre a tenu ses promesses sur le plan individuel pour Soungoutou Magassa. Recruté l’été dernier en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 17 millions d’euros, le natif de Stains a su s’adapter à l’intensité du football britannique. Pour sa toute première expérience outre-Manche, le milieu défensif a compilé 26 matchs toutes compétitions confondues, s’offrant même un but et une passe décisive. Son talent avait notamment éclaboussé l’Angleterre lors d’une performance majuscule et mémorable face au grand Manchester United. Au cours de cette rencontre, l’ancien Monégasque avait régné en maître absolu, inscrivant un but, remportant pas moins de 9 duels et décrochant fort logiquement le trophée d’homme du match. S’il n’a absolument pas démérité, ses efforts n’ont toutefois pas suffi à sauver le navire des Hammers du naufrage et d’une cruelle relégation en Championship.

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Cette descente en deuxième division rebat totalement les cartes pour l’avenir du joueur. La relégation de West Ham impose en effet de lourdes contraintes financières à la direction londonienne, qui se retrouve dans l’obligation de vendre plusieurs éléments à forte valeur marchande pour renflouer ses caisses. Un contexte délicat dont comptent bien profiter plusieurs écuries européennes pour négocier le transfert de Magassa. Si l’opération s’annonce complexe en raison de la durée de son contrat, qui le lie au club londonien jusqu’en 2029 (+ 2 ans en option), un départ de la capitale anglaise semble plus que jamais d’actualité cet été. Sa valeur marchande, supérieure à 15 M€, en fait une cible très attractive pour des clubs désireux de solidifier leur entrejeu.

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Galatasararay, Francfort et la Juventus sont toujours à l’affût

Les prétendants ne manquent d’ailleurs pas à l’appel. Dès cet hiver, des formations du calibre de Galatasaray, de l’Eintracht Francfort et de la Juventus Turin étaient déjà venues aux renseignements. Ces trois écuries ont continué de scruter attentivement les performances du Hammer et sont aujourd’hui prêtes à passer à l’offensive. Le club stambouliote cherche désespérément le renfort idoine à ce poste et apprécie grandement le profil athlétique et technique du joueur. En Italie, la prestigieuse Juventus n’est absolument pas insensible à ses grandes qualités défensives. En Allemagne, la menace Francfort se fait pressante. L’Eintracht, qui s’était déjà penché sur son cas par le passé, envisage très sérieusement de passer à l’action.

L’intérêt du club allemand s’est même considérablement intensifié depuis l’officialisation de l’arrivée d’Adi Hütter sur le banc. Le technicien autrichien connaît parfaitement le Franco-Malien, puisque c’est lui qui lui avait donné sa toute première chance chez les professionnels à l’AS Monaco. Ajoutez à cette féroce bataille l’intérêt de quelques clubs français et anglais venus récemment aux nouvelles, et vous obtenez tous les ingrédients d’un feuilleton haletant. Soungoutou Magassa a définitivement tout pour être un sacré animateur de ce mercato estival.