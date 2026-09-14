Barça : la presse espagnole s’enflamme pour Xavi Espart

Xavi Espart continue de surprendre pour ses débuts avec le Barça. Titulaire lors des cinq premières journées de Liga à seulement 19 ans, le latéral formé en Catalogne a ouvert son compteur face à Levante, en inscrivant le premier but blaugrana. Une nouvelle prestation qui confirme son statut de révélation du début de saison, au point de pousser plusieurs observateurs à le considérer déjà comme le titulaire indiscutable à gauche devant Alejandro Baldé ou encore Cancelo.

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Les réactions ont rapidement afflué dans les médias espagnols, impressionnés par l’influence du jeune défenseur dans le jeu du Barça. Le journaliste espagnol Jordi Martí s’est confié au micro de la Cadena SER : « écoutez, Espart s’est imposé à gauche. Il a su tirer profit de son talent, de son ambition et du fait que Baldé n’est pas à 100 %. Il a trouvé une opportunité et il l’exploite. Xavi Espart est titulaire ». De son côté, Lobo Carrasco va encore plus loin sur El Chiringuito : « Espart, nous avons un joueur supplémentaire. Quand le Barça a le ballon, il est un milieu de terrain supplémentaire ». Une lecture qui illustre parfaitement l’évolution du rôle du latéral dans le système de Hansi Flick.