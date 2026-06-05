Real Madrid : le Bayern Munich est catégorique pour Michael Olise !

Jeudi soir, Florentino Pérez s’est prêté au jeu du Qui-est-ce. Toujours à la lutte avec Enrique Riquelme pour reprendre la présidence du Real Madrid, le président sortant a dévoilé son projet et a notamment annoncé l’arrivée d’un grand nom cet été. Et pas n’importe lequel, puisqu’il prévoit de faire une offre à hauteur de 150 millions d’euros pour le joueur. Mais il fallait encore trouver le nom de l’heureux élu. Et le dirigeant madrilène avait même donné quelques indices.

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Depuis, la presse continentale essaie donc de trouver qui est le fameux joueur ciblé par Florentino Pérez. Rapidement, les jeunes stars du Paris Saint-Germain, João Neves et Vitinha, ont été cités. Mais très vite, le Paris Saint-Germain a fait savoir au Real Madrid que la porte était fermée et verrouillée pour ses deux milieux portugais. Cet après-midi, une nouvelle tendance se dégage, et contrairement à ce qu’a dit Florentino Pérez, c’est bien pour Michael Olise (24 ans) que la Casa Blanca est prête à payer un montant record de 150 M€.

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Le Bayern Munich est très clair

Auteur de 42 buts et de 54 passes décisives en 107 matches, toutes compétitions confondues, avec le club bavarois, Olise a parfaitement su s’imposer chez un grand d’Europe et pourrait faire sensation sur l’aile droite du Real Madrid, aux côtés de son compatriote Kylian Mbappé. Mais le Bayern Munich s’est déjà montré clair. Car d’après le média allemand BILD, tout le conseil d’administration du club s’accorde à dire que Michael Olise, encore sous contrat avec le club bavarois jusqu’à l’été 2029, est intransférable et n’ira pas au Real Madrid l’été prochain.

En effet, la direction est déterminée à conserver le Français, arrivé de Crystal Palace à l’été 2024 pour 53 millions d’euros. «Il aura beau chercher, il n’aura pas Olise. Il reste invendable. J’espère ne jamais le rencontrer (Mourinho), car il aurait ainsi évité le déplacement depuis Madrid», avait récemment déclaré le président d’honneur Uli Hoeneß. Rejoint par Karl-Heinz Rummenigge, qui a ajouté : «aucun prix pour un joueur comme Olise ne nous ferait hésiter». Le ton est donné pour Florentino Pérez, recalé par le PSG et le Bayern Munich, alors que les élections auront lieu dimanche…