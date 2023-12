Atlético de Madrid : Enrique Cerezo redoute un retour de João Félix

L’Atlético de Madrid n’est pas encore complètement débarrassé de João Félix. Prêté au FC Barcelone pour la saison, le Portugais avait bien démarré avant de s’éteindre progressivement. Le club catalan ne serait plus si chaud que cela de tenter de le conserver à l’issue de la saison. Xavi s’agacerait du comportement trop laxiste du joueur, pas assez travailleur à son goût. Forcément, les Colchoneros verraient cela d’un mauvais oeil, car il faudrait à nouveau lui trouver une porte de sortie à son retour à Madrid. Le risque existe reconnaît d’ailleurs Enrique Cerezo dans un long entretien à Marca.

«Nous sommes très clairs à ce sujet. João Félix est un joueur prêté au FC Barcelone et s’il n’en veut plus, il devra revenir chez nous. Et s’il revient vers nous, peut-être qu’il y aura d’autres équipes qui pourraient s’intéresser à lui. Mais ce que vous ne pouvez pas faire, c’est prédire l’avenir. Il y a des moments où cela se passe comme vous le pensez et il y a des moments où cela se révèle complètement différent de ce que vous pensez.» João Félix aura sans doute du mal à retravailler avec Diego Simeone, un entraîneur avec qui les relations sont toujours glaciales.