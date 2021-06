Droits TV : Jean-Michel Aulas ne croit pas au retrait de Canal+

Dans un communiqué officiel publié vendredi, le groupe Canal annonçait son retrait et son intention de dire adieu aux droits de diffusion du championnat de France pour la période 2021-2024. La chaîne cryptée ne semblait pas digérer le fait qu’Amazon paye moins cher pour plus de matches. Le président de l’OL, Jean-Michel Aulas est satisfait de l'attribution de 8 matches de Ligue 1 à Amazon et ne croit pas que Canal+ abandonnera les deux matches qu'il diffusait comme il l’a expliqué dans le Progrès.

La suite après cette publicité

« C’est vraiment une bonne solution pour moi. Cela n’aurait pas d’intérêt si Canal ne venait pas dans le circuit. Je ne voudrais pas qu’on se situe dans une position dominante de qui que ce soit. C’est là où la solution proposée par Vincent Labrune est formidable. Elle permet d’associer le leader de demain tout en ayant la possibilité d’avoir Canal pour faire la transition. Un départ de Canal ? Pas du tout. Je ne vois pas du tout comment Canal peut se priver d’avoir accès aussi à la Ligue 1. »