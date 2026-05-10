PSG : Junior Dina-Ebimbe raconte la folie Mbappé, Messi, Neymar

Lancé par Mauricio Pochettino au PSG, Junior Dina-Ebimbe a vécu au contact permanent de méga stars comme Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Dans un entretien qu’il nous a accordé et disponible sur notre site, l’international camerounais a raconté à quel point il avait progressé juste en s’entraînant avec eux.

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«Qui était le plus impressionnant à l’entraînement ? Ils l’étaient tous, mais ce qui me marquait, c’était dans les toros. On dirait qu’ils avaient une seconde et demi d’avance sur toi, tout est fait deux fois plus vite que toi, ils voient plus vite que toi, ils tirent plus vite, ils courent plus vite, mais il n’y a pas mieux pour un jeune joueur pour évoluer. Je crois que tu évolues plus à l’entraînement que dans certains clubs en jouant. Par exemple, j’ai fait une saison au Havre, et j’ai beaucoup plus évolué à l’entraînement avec le PSG, honnêtement. Et à force d’être avec eux, tu prends leur rythme, tu commences à capter le truc. »