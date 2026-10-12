Barça : Hansi Flick esquive deux questions sur le Real Madrid

Demain, le FC Barcelone va disputer son deuxième match de Ligue des Champions de la saison face à Galatasaray. Un choc XXL qui s’annonce bouillant. Mais en conférence de presse, le coach blaugrana, Hansi Flick, n’a pas échappé aux questions des journalistes espagnols sur la dernière polémique arbitrale du Real Madrid.

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« J’espère qu’un jour tu comprendras que je ne réponds jamais à ce genre de polémiques. J’ai du respect pour cette équipe, il faut se concentrer sur le match de demain et je ne veux pas parler de ça », a-t-il déclaré avant d’être relancé sur la possible grosse sanction qui pourrait priver Vinicius Jr du Clasico. « Tu pourras me poser cette question dans deux semaines, lors de la conférence de presse d’avant-match contre le Real Madrid. »