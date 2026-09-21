Kylian Mbappé en remet une couche sur le Ballon d’Or

Décidément, il le veut à tout prix le 26 octobre prochain. Ces derniers jours, Kylian Mbappé multiplie les prises de parole offensives dans les médias pour promouvoir sa candidature au Ballon d’Or. Convaincu de sa légitimité, l’attaquant du Real Madrid met en avant ses statistiques individuelles hors norme et son statut de meilleur buteur de la Coupe du Monde pour faire campagne. Cette stratégie de communication perçue comme égoïste suscite de vives critiques dans le paysage médiatique et créerait des frictions en coulisses. Alors qu’il est à Clairefontaine avec ses coéquipiers, des tensions avec Ousmane Dembélé, son ami et concurrent au Graal, sont évoqués. En attendant, Mbappé continue.

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Ce lundi, c’est au micro de RFI qu’il a réaffirmé toute sa confiance avec des propos explicites : «j’ai eu une grande année au niveau individuel, je sais que c’est le critère le plus important pour le Ballon d’Or, j’ai été meilleur buteur de toutes les plus grandes compétitions. Je pense que ça peut être une bonne année pour moi, je le sens bien ! Un Ballon d’Or n’a jamais été aussi ouvert ? C’est ce qui se dit oui, je ne connais pas toute l’histoire du Ballon d’Or. C’est plaisant à voir, à y participer et je pense que ça divertit les gens ! Je serais déçu bien sûr si je ne le remporte pas : un compétiteur quand il ne le gagne pas, il est toujours déçu. C’est plus mon âme de compétiteur qui va être touchée !»