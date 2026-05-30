Menu Rechercher
Commenter 4
Ligue des Champions

PSG : les festivités au Champ-de-Mars maintenues malgré 416 interpellations

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le PSG gagne la C1 @Maxppp
PSG 1-1 Arsenal

Aprè le sacre du PSG face à Arsenal, les célébrations ont donné lieu à plusieurs incidents en marge des rassemblements. Selon les autorités, 416 personnes ont été interpellées dans toute la France, dont 283 dans le périmètre de la préfecture de police de Paris. Sept policiers ont également été blessés au cours de la soirée, dont un plus sérieusement.

La suite après cette publicité

Malgré ces débordements, le ministre de l’Intérieur a assuré qu’« il n’y aura pas de remise en cause » des festivités prévues demain sur le Champ-de-Mars. Sur les Champs-Élysées, où près de 20 000 supporters s’étaient réunis au plus fort de la soirée, la situation est progressivement revenue au calme dans la nuit.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier