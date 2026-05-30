PSG : les festivités au Champ-de-Mars maintenues malgré 416 interpellations

Aprè le sacre du PSG face à Arsenal, les célébrations ont donné lieu à plusieurs incidents en marge des rassemblements. Selon les autorités, 416 personnes ont été interpellées dans toute la France, dont 283 dans le périmètre de la préfecture de police de Paris. Sept policiers ont également été blessés au cours de la soirée, dont un plus sérieusement.

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Malgré ces débordements, le ministre de l’Intérieur a assuré qu’« il n’y aura pas de remise en cause » des festivités prévues demain sur le Champ-de-Mars. Sur les Champs-Élysées, où près de 20 000 supporters s’étaient réunis au plus fort de la soirée, la situation est progressivement revenue au calme dans la nuit.