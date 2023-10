Reims - OL : les compositions officielles

La septième journée de Ligue 1 se poursuit ce dimanche avec un joli duel entre le Stade de Reims et l’Olympique Lyonnais.. A domicile, les Champenois s’organisent dans un 4-3-3 avec Yehvann Diouf qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Thomas Foket, Joseph Okumu, Yunis Abdelhamid et Thibault De Smet en défense. Le milieu de terrain est composé de Marshall Munetsi, Azor Matusiwa et Teddy Teuma. Keito Nakamura et Junya Ito soutiennent le buteur Mohamed Daramy.

De leur côté, les Gones s’articulent dans un 3-5-2 avec Anthony Lopes dans les cages derrière Saël Kumbedi, Clinton Mata, Sinaly Diomandé, Jake O’Brien et Nicolas Tagliafico. Maxence Caqueret, Corentin Tolisso et Skelly Alvero constituent le milieu de terrain. Devant, Mama Baldé est associé à Rayan Cherki.

Les compositions

Stade de Reims : Diouf - Foket, Okumu, Abdelhamid, De Smet - Munetsi, Matusiwa, Teuma - Ito, Daramy, Nakamura

Olympique Lyonnais : Lopes - Mata, Diomandé, O’Brien - Kumbedi, Alvero, Caqueret, Tolisso, Tagliafico - Baldé, Cherki