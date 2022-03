Les vérités de Jean-Michel Aulas sur le mercato de l'OL

La suite après cette publicité

La fin de saison arrive bientôt et avec elle la vérité des résultats. 10e de Ligue 1 et à 10 points du podium, une qualification en Ligue des Champions est très mal partie pour l'OL. IL reste un espoir en Ligue Europa où les Gones sont qualifiés pour les quarts de finale face à West Ham. Mais déjà, le club lyonnais prépare son mercato. Ce jeudi n'était pas un jour comme les autres. L'OL a présenté sa toute nouvelle recrue, le Brésilien Tetê, qui débarque en provenance du Shakhtar Donetsk. En marge de cette présentation, Jean-Michel Aulas et Vincent Ponsot en ont profité pour aborder pas mal de dossiers.

Après avoir assuré que le nouvel ailier lyonnais ne sera pas un concurrent direct de Rayan Cherki, le directeur général a fait un point sur le jeune milieu offensif, sous contrat jusqu'en 2023. «J'ai rencontré les représentants de Rayan pour leur dire de rester avec nous.» Même son de cloche concernant Maxence Caqueret. Le milieu récupérateur arrive lui aussi en fin de contrat dans un an et n'a toujours pas prolongé à cause d'un différend financier. Évidemment, cela commence à crisper un club, qui va déjà devoir se passer des services du joueur, blessé pour environ 4 semaines.

Aouar toujours vers un départ

«C'est un événement de plus qu’on doit affronter cette année», déplore Ponsot, avant d'assurer que des négociations sont toujours en discussions. «On souhaite qu’il constitue le socle de l’équipe de demain. On lui fait savoir et on continue à lui faire savoir jusqu’à le convaincre. Cette blessure ne change rien pour nous.» L'OL espère donc retenir ses deux éléments formés au club mais s'apprête à perdre Houssem Aouar l'été prochain, comme c'était déjà prévu lors du dernier mercato estival.

«On l'écoute, il voulait partir l'année dernière mais ça n'a pas pu se faire. Le Covid a perturbé les choses. Il va peut-être encore plus jouer à cause des blessés et se mettre en évidence» rapporte Aulas, qui a également évoqué le cas Jason Denayer, en fin de contrat et dont la situation serait un peu tendue. «Jason, je l’ai eu personnellement. Je ne pense pas que les choses soient définies. J’ai lu des choses dans la presse quant à ses relations avec Peter (Bosz) mais pour moi, il n’y a pas de sujet. C’est un excellent défenseur central et si on peut le garder on le gardera. »