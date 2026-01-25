Menu Rechercher
FC Nantes, Matthis Abline : «c’est normal que beaucoup de gens pensent à la Ligue 2»

Par Jordan Pardon
1 min.
Matthis Abline @Maxppp

Les mots sont durs, mais justes. Après la déroute de Nantes à domicile face à Nice ce dimanche (1-4), Matthis Abline a pris la parole sans faire de détours. L’attaquant des Canaris a été invité à s’exprimer sur l’atmosphère funèbre qui règne autour du club. Tout en affirmant croire encore au maintien, il a également déclaré comprendre ceux qui pensaient déjà à une descente en L2.

« Je n’ai rien à dire. On a montré une image de nous que l’on ne doit pas montrer. Je n’ai même pas les mots. Il va juste falloir trouver des solutions, tous ensemble. On est encore groupé. On a eu les mots dans le vestiaire après match. On y croit. Et on va se battre jusqu’à la fin, a confié l’ancien international espoir français dans des propos rapportés par Ouest-France. On a juste quelque chose à faire en ce moment, c’est de se remettre au travail, de se taire et d’avancer. Si beaucoup de gens pensent à la Ligue 2 ? C’est normal que beaucoup de gens pensent à la Ligue 2. Mais la saison est encore longue. Il nous reste des points à aller chercher. Il va falloir s’accrocher, garder espoir. Moi, j’ai foi. Mes coéquipiers aussi. Si je suis touché ? Oui, je suis touché. C’est vrai que ça fait chier. C’est vrai que tu perds quand même 4-1. On passe à autre chose ce soir. Demain, ça ira mieux… »

