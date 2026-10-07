L’Espagne évite de justesse une grosse polémique sur Lamine Yamal…

Menée 1-0, une première depuis la demi-finale de l’Euro 2024 face à la France, l’Espagne a su réagir pour rentrer de Croatie avec les trois points de la victoire (2-1) grâce à un doublé de Mikel Merino. Avec quatre victoires en autant de matchs, la Roja est leader du classement du groupe 3 de la Ligue A, avec trois longueurs d’avance sur l’Angleterre. Tout va bien donc pour les champions du monde 2026 qui ont même porté à 42 matchs leur série d’invincibilité.

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Cependant, un détail n’a pas échappé aux médias espagnols : la présence de Lamine Yamal sur la pelouse de Split. Titulaire au coup d’envoi, la star du FC Barcelone a été remplacée à la 78e minute par Victor Muñoz. Auteur de 4 buts et de 1 passe décisive en 3 matchs, le Blaugrana n’a cette fois-ci pas été décisif. Personne ne lui en voudra bien entendu après son début de saison canon. En revanche, le FC Barcelone n’a peut-être pas apprécié le choix de Luis de la Fuente.

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La règle des 270 minutes a sauté pour Lamine Yamal

La raison ? Avant le match d’hier, le sélectionneur avait été clair sur les temps de jeu de ses joueurs. « Nous avons toujours aligné la meilleure équipe possible pour chaque match que nous devions disputer. Personne ne jouera plus de 270 minutes, ce qui reviendrait à disputer 3 matchs sur 4. À une minute près. Lamine a joué 2 matchs sur 3. » Mais hier, Lamine Yamal a joué dix minutes de plus. Le Blaugrana est d’ailleurs le seul joueur de la Roja à avoir dépassé le quota de minutes promis par son sélectionneur. Ce dernier a-t-il pris un risque pour rien ?

« Lamine est le leader de cette équipe et le joueur le plus indispensable. Il fait tellement la différence qu’il doit toujours être sur le terrain. S’il n’est pas là, l’adversaire reprend son souffle. C’est pour ça qu’il joue tous les matchs. Il a 19 ans, il peut jouer », a confié le journaliste Tomas Roncero au micro de la radio Cadena SER. Fort heureusement, aucun pépin physique n’est à déplorer pour le numéro 19 espagnol. Mais après avoir perdu Raphinha sur blessure lors de cette trêve internationale, le FC Barcelone aurait sans doute crié au scandale si son autre attaquant star avait été touché après avoir été le seul à être autant utilisé. Surtout au moment où le club catalan s’apprête à défier Galatasaray (13 octobre), le Betis (17 octobre), le PSG (20 octobre) et le Real Madrid (25 octobre)