PSG : le Zenit ouvre la porte à un départ de Malcom

La suite après cette publicité

Le mercato du Paris Saint-Germain s’active. Pablo Sarabia parti à Wolverhampton, Christophe Galtier a confirmé que le PSG souhaitait recruter un nouvel attaquant pour le remplacer. Luis Campos travaille donc sur plusieurs pistes, la prioritaire menant à Rayan Cherki (19 ans), mais l’OL se montre inflexible et un départ du jeune Lyonnais dans la capitale semble maintenant très compliqué.

Parmi ces pistes alternatives, nous vous avons révélé l’existence de contact avec l’ancien Bordelais Malcom. Le joueur brésilien avait quitté la Ligue 1 en 2018 pour rejoindre le FC Barcelone. Mais l’aventure avait tourné court et il avait rejoint le Zenit Saint-Pétersbourg. Le Brésilien est revenu au premier plan en Russie, où il est devenu un joueur majeur du Championnat. Mais alors qu’un possible départ de l’attaquant de 25 ans s’intensifie, le Zenit a communiqué à son sujet, sur son site officiel.

À lire

Malcom veut rejoindre le PSG

Aucune offre du PSG pour Malcom, selon le Zenit

Par la voix de Sergei Semak, le manager des Cyan et Blanc, le club russe semble ouvert à négocier avec le PSG. «Aucune offre officielle n’a été reçue pour Malcom, mais il y a un intérêt du Paris Saint-Germain, j’ai parlé à Malcom et nous attendons une proposition formelle, et si cela vient, nous l’examinerons. C’est un bon club, l’un des meilleurs du football européen moderne. Nous ne forcerions jamais un joueur à rester, mais Malcom est prêt à remplir les obligations de son contrat avec nous», a assuré le manager de 46 ans.

La suite après cette publicité

Mais pour l’instant, rien n’est donc fait et Sergei Semak a fait comprendre que Malcom était un joueur du Zenit. «Aujourd’hui, il joue pour nous, nous n’avons pas eu d’offre officielle du Paris Saint-Germain, donc il n’y a rien à dire. Il y a de l’intérêt, mais il faut encore aller au-delà. Il est de bonne humeur. Hier comme aujourd’hui. Je le répète, il est absolument prêt à tout donner pour nous et pour l’équipe», a-t-il ajouté. Une belle porte ouverte pour le PSG, qui espère aussi boucler l’arrivée d’un défenseur central cet hiver.