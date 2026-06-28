Mercato : Malo Gusto a donné son accord pour rejoindre Manchester City !

Recruté début 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Malo Gusto s’est progressivement imposé comme une valeur sûre au poste d’arrière droit à Chelsea. Ses performances chez les Blues lui ont d’ailleurs ouvert les portes de l’Équipe de France quelques mois plus tard. Des prestations qui n’ont pas échappé non plus à plusieurs cadors européens. En pleine reconstruction après la fin de l’ère Pep Guardiola, Manchester City a rapidement identifié le Français comme l’une de ses priorités pour renforcer son couloir droit.

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Les Cityzens sont ainsi rapidement passés à l’action afin de prendre la température dans ce dossier. Selon nos informations, les dirigeants de Man City ont reçu une réponse positive du joueur formé à l’OL, qui a donné son accord pour rejoindre le club cet été. Une avancée importante, alors que Manchester City doit désormais persuader Chelsea de céder son international français (13 sélections).

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Malo Gusto veut retrouver Enzo Maresca

L’un des principaux arguments de Manchester City se nomme Enzo Maresca. L’entraîneur italien de 46 ans, qui a dirigé Malo Gusto à Chelsea entre juillet 2024 et janvier dernier, entretient une très bonne relation avec le latéral français et souhaite en faire un élément important de son nouveau projet. Le joueur est lui aussi séduit par l’idée de retrouver son ancien entraîneur, avec qui il avait remporté la Coupe du Monde des Clubs l’été dernier.

Si Manchester City dispose donc de l’accord du joueur, convaincre Chelsea s’annonce plus difficile. D’autant plus que les Blues sont attaqués de toutes parts durant ce mercato estival et que le contrat du natif de Décines-Charpieu expire en 2030. De son côté, Malo Gusto reste pleinement concentré sur la Coupe du Monde avec les Bleus, qui disputeront leur seizième de finale face à la Suède, tandis que les discussions pourraient s’accélérer dans les prochaines semaines.