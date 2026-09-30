L’international italien Daniel Osvaldo hospitalisé en soins intensifs

Daniel Osvaldo est hospitalisé en soins intensifs en Argentine depuis jeudi après avoir été victime d’un épanchement pleural. L’ancien international italien de 40 ans, retraité depuis 2020, s’est présenté dans un hôpital public de Llavallol après plusieurs jours de douleurs et une perte d’appétit. Les médecins ont détecté la présence de liquide autour d’un poumon et l’ancien attaquant a rapidement subi une intervention chirurgicale afin de nettoyer la zone touchée. Sa famille a toutefois donné des nouvelles rassurantes mardi soir : « Dani va bien et est lucide. »

La suite après cette publicité

Dans son communiqué, l’entourage d’Osvaldo a également démenti plusieurs informations ayant circulé sur son état de santé, notamment qu’un poumon lui aurait été retiré ou que son hospitalisation serait liée à une consommation de substances. Les médecins attendent désormais les résultats de différentes analyses afin « d’identifier l’infection exacte et ainsi déterminer le traitement adapté ». International italien à 14 reprises, Osvaldo a notamment évolué à la Roma, la Juventus, l’Inter Milan, l’Espanyol et Porto avant de terminer sa carrière en Argentine.