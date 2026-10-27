La presse mondiale salue le Ballon d’Or d’Harry Kane, la soirée cauchemar de Kylian Mbappé

King Harry !

“King Kane et Reina Putellas”, placarde L’Équipe. Consacré Ballon d’Or 2026 à 33 ans au London Palladium, Harry Kane a enfin brisé son image de joueur maudit. Auteur d’une saison pharaonique à 73 buts en 65 matchs toutes compétitions confondues, l’attaquant anglais devance au palmarès Kylian Mbappé et Lamine Yamal. Il décroche également le trophée de meilleur buteur. Ému et mesuré sur scène, le capitaine des Three Lions a tenu à remercier ses coéquipiers sans lesquels cette distinction individuelle n’aurait pas été possible. Ce couronnement récompense un attaquant complet, capable d’orienter le jeu comme de marquer des buts. Sentiment partagé par Le Figaro qui parle de la consécration d’un buteur-créateur. Le Parisien met en avant le sacre d’un buteur déterminé. En Angleterre, on est forcément heureux de ce sacre. “Sur le toit du monde”, placarde le Daily Mail sur sa une. “Le nom de Harry est maintenant inscrit dans l’histoire du football”, écrit le média avant de poursuivre dans une longue analyse assez subjective signée Oliver Holt, journaliste anglais : “J’ai pensé à sa famille, quand j’ai vu Kane critiqué pour avoir quitté Tottenham pour le Bayern Munich, puis pour ne pas avoir remporté la Bundesliga lors de sa première saison. J’ai pensé à eux quand les gens riaient qu’il ne gagnerait jamais de trophée. J’ai pensé à eux il y a quelques semaines quand j’ai lu que Lamine Yamal avait rejeté les prétentions de Kane à remporter le Ballon d’or, et avait alimenté la culture des stars en disant que ça se jouait entre lui et Kylian Mbappe”, a conclu le journaliste.

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Kylian Mbappé, encore raté

Kylian Mbappé n’a pas vécu la même chose que son homologue anglais. “Comme un lundi…”, titre L’Equipe pour résumer la soirée de l’attaquant. “L’élu attendra”, écrit de son côté Le Parisien. Deuxième du Ballon d’Or, Kylian Mbappé a vécu une soirée londonienne empreinte de déception malgré le meilleur classement de sa carrière. Arrivé à Londres tout sourire après son doublé lors du Clásico à Barcelone, le capitaine des Bleus a vu le trophée suprême lui échapper alors que la présence massive de la délégation du Real Madrid laissait pourtant présager un sacre madrilène. La remise préalable du trophée de meilleur buteur de la saison à l’attaquant anglais laissait entendre un partage des distinctions, mais Kane a finalement réalisé le doublé individuel. Assis aux côtés de Michael Olise, le Français a pris acte du résultat avec une poignée de main et une accolade envers son rival avant son passage sur scène. D’ailleurs, le journaliste de France Football Dave Appadoo, qui était présent à la cérémonie a donné son sentiment concernant Mbappé : “J’ai l’impression que c’est celui pour qui le coup de massue était le plus violent. Au moment de l’annonce, le ciel s’est abattu sur la tête de Kylian Mbappé”, a-t-il analysé. En plus de cela, Mbappé a perdu deux sponsors. Il se retrouve au cœur d’une vive polémique en Chine après des propos tenus pour The Bridge. La star du Real Madrid confiait utiliser régulièrement un mème comparant son visage à celui de Mao Zedong, provoquant un fort émoi sur les réseaux sociaux chinois. Face à ce tollé, les géants industriels Dongpeng et Mengniu ont immédiatement rompu leurs contrats de partenariat avec l’attaquant français pour atteinte aux sentiments nationaux.

Le clan Yamal est dépité

En parlant de Lamine Yamal, il a forcément été deçu, en témoigne son visage lors de la remise. La toile a pas mal commentée la déception du jeune joueur. Dans l’entourage du Barcelonais, on l’a déjà mauvaise. Interrogé par la Cadena SER, son oncle Abdul a critiqué Kane. « Je suis très triste, je me sens mal. Mon neveu est très bon, c’est le meilleur joueur du monde, tout le monde le sait. Si tu aimes le foot, tu vas au stade voir Lamine Yamal, pas Harry Kane. Harry Kane c’est un buteur, Lamine Yamal c’est le meilleur. Il n’a pas de chance. L’année prochaine. Les gens disent qu’il est jeune, qu’il va en gagner plus. Mais Harry Kane, il n’a plus que 3 jours de carrière, donc on lui offre le Ballon d’Or.” a lancé l’oncle du joueur. Des propos qui ne rendent pas forcément service à son neveu…Une déception partagée par le président blaugrana, Joan Laporta : « Nous pensons que Lamine Yamal mérite le Ballon d’Or pour son talent individuel et pour les titres remportés. Il est très enthousiaste et nous sommes vraiment désolés pour lui. Nous n’avons rien su. Les organisateurs sont très discrets et tout cela est resté un mystère », a-t-il confié dans des propos relayés par Mundo Deportivo.