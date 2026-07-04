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Coupe du Monde

Equipe de France : Kylian Mbappé devient le deuxième joueur français le plus capé en Coupe du Monde

Par Josué Cassé
Kylian Mbappé et Michael Olise avec la France @Maxppp
Paraguay 0-0 France
winamax
1 13.0 N 2.85 2 1.48 bonus 100€

Titulaire face au Paraguay lors du deuxième 8e de finale du Mondial, Kylian Mbappé est devenu le deuxième joueur français le plus capé en Coupe du Monde, en égalant Antoine Griezmann avec 19 apparitions.

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L’international français est seulement devancé par Hugo Lloris, 20 matches en Coupe du Monde, qu’il pourrait égaler si les Bleus se qualifient pour les quarts. Pour rappel, Mbappé fête sa 103e sélection en équipe de France et revient à hauteur de son sélectionneur Didier Deschamps, en 9e position.

Pub. le - MAJ le
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