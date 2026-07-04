Equipe de France : Kylian Mbappé devient le deuxième joueur français le plus capé en Coupe du Monde

Titulaire face au Paraguay lors du deuxième 8e de finale du Mondial, Kylian Mbappé est devenu le deuxième joueur français le plus capé en Coupe du Monde, en égalant Antoine Griezmann avec 19 apparitions.

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L’international français est seulement devancé par Hugo Lloris, 20 matches en Coupe du Monde, qu’il pourrait égaler si les Bleus se qualifient pour les quarts. Pour rappel, Mbappé fête sa 103e sélection en équipe de France et revient à hauteur de son sélectionneur Didier Deschamps, en 9e position.