Le PSG tente le gros coup Mikel Arteta !

Au Paris Saint-Germain, les saisons passent, mais les problèmes restent. Chaque année, le club de la capitale connaît des difficultés en Ligue des Champions. Peu importe qui est sur le terrain ou sur le banc. En 2022-23, c’est Christophe Galtier qui a été choisi pour diriger l’écurie francilienne. Un technicien moins expérimenté que ses prédécesseurs sur la scène européenne, mais qui avait plutôt bonne réputation après ses passages à l’ASSE ou encore au LOSC.

Paris cherche un coach

Un club où il a croisé le chemin de Luis Campos. Le Portugais a tout fait pour le placer sur le banc du PSG et il a eu gain de cause. Mais moins d’un an après son arrivée, Galtier, qui est en pleine polémique, est déjà sur le départ. Sauf retournement de situation surprise, il devrait quitter Paris cet été. Outre des résultats décevants en Ligue des Champions et en Coupe de France, sa façon de gérer le vestiaire (il fait des différences entre les joueurs, ndlr) n’a pas été du goût de tout le monde.

Sa relation avec Luis Campos en a d’ailleurs pris un coup. Pour toutes ces raisons et certainement d’autres, Paris lui cherche un remplaçant aujourd’hui. Les noms de Zinedine Zidane, José Mourinho, Julian Nagelsmann, Thomas Tuchel (qui a signé au Bayern Munich depuis, ndlr) ou encore de Thiago Motta ont été cités. Zizou aurait d’ailleurs toujours la préférence de l’Émir du Qatar. Mais cette piste, comme d’autres, paraît compliquée.

Arteta plaît beaucoup

Ce lundi, on apprend ainsi que les pensionnaires du Parc des Princes visent un nouveau coach. En effet, The Sun révèle que Nasser Al-Khelaïfi et le PSG apprécient beaucoup Mikel Arteta. Auteur d’un bon travail à Arsenal, club avec lequel il pourrait remporter le titre en Premier League, l’Espagnol de 41 ans a un profil qui plaît. Sous contrat jusqu’en 2025, Arteta a suspendu les discussions avec son club concernant un nouveau bail car il souhaite se concentrer pleinement sur la course au titre.

Le PSG pourrait tenter de s’engouffrer dans la brèche concernant le technicien ibérique, qui touche actuellement un salaire de 9,37 millions d’euros par an. Les pensionnaires du Parc des Princes, qui ont d’importants moyens et un projet ambitieux, suivent de près le cas de leur ancien joueur, qui présente l’avantage de connaître la L1 et de parler français. Mais le PSG n’est pas le seul club qui s’intéresse à lui. Le FC Barcelone et Manchester City pensent à lui pour le futur, après les mandats de Xavi et Pep Guardiola. La concurrence risque d’être féroce, d’autant qu’Arsenal ne le lâchera pas facilement.

