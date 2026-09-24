Équipe de France : Christophe Dugarry lance un avertissement à Kylian Mbappé

Vendredi soir, l’Équipe de France lance sa campagne en Ligue des Nations par un périlleux déplacement en Turquie. Pour son premier match à la tête des Bleus, Zinedine Zidane va devoir répondre immédiatement présent. Pour ce faire, le nouveau sélectionneur national comptera bien évidemment sur son capitaine, Kylian Mbappé. Candidat autoproclamé au Ballon d’Or, le Bondynois est attendu au tournant et pourrait retrouver son aile gauche fétiche. Un poste qu’il affectionne, mais qui va l’obliger à faire des efforts défensifs. En attendant de voir le résultat, Christophe Dugarry a clairement invité Mbappé à se bouger.

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« Il va être obligé de se réveiller, Mbappé. Il marque des buts, il n’y a aucun problème là-dessus, mais il ne gagne plus de compétitions. Avec le Real Madrid, il ne gagne plus. Avec l’équipe de France, il ne gagne plus. Au bout d’un moment, il va être obligé de gagner des compétitions. Et Zizou va avoir le même discours avec Mbappé : "tu veux qu’on gagne ou juste marquer tes buts et faire le fanfaron ?" Au bout d’un moment, le sujet va être là. Ça fait des années qu’on ne gagne plus rien », a-t-il confié au micro de RMC.