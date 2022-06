EdF : Hugo Lloris revient sur la réunion des droits à l'image

Présent en conférence de presse avant de retrouver le Danemark en Ligue des Nations, vendredi soir, Hugo Lloris est logiquement revenu sur «l'affaire des droits à l'image» et sur la réunion qui a eu lieu ce mercredi matin avec Noël Le Graët, président de la FFF, et quatre autres joueurs de l'équipe de France : Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Raphaël Varane, et N'Golo Kanté.

«Ca s'est très bien passé. Ca a fait beaucoup de bruit ces derniers mois, un peu trop à mon sens pour des choses assez simples. Mais je crois que depuis des années les joueurs ont toujours montré beaucoup de respect pour les partenaires, ce sera le cas encore en septembre. Il y avait des petits ajustements à faire. Le président a toujours eu du respect pour les joueurs. Les choses évolueront positivement, pas de souci», a ainsi assuré le gardien des Bleus devant les journalistes.