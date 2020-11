Le fabuleux destin de Thiago Alcantara, de son échec au Barça au sommet de l'Europe

La suite après cette publicité

23 août 2020, Lisbonne. Le Bayern Munich retrouve la joie de soulever la Ligue des champions après une victoire en finale du Final 8 contre le Paris Saint-Germain (1-0). Un homme est véritablement sorti du lot pour cette formule spéciale de la C1 : Thiago Alcantara. Pour sa dernière compétition avec le Bayern, l'international espagnol réalise un récital que ce soit en quarts de finale contre le Barça ou en demies contre l'OL. Désormais, il en est à 2 Ligues des champions sur son palmarès. La première avec le club allemand, après 8 années passées au club. Justement, après autant de saisons en Bavière, le milieu de terrain, à un an de la fin de son contrat, a choisi de partir. Pour le plus grand regret des dirigeants et des supporters munichois. Mais à 29 ans, Alcantara voulait de nouveau se mettre en danger. Direction Liverpool qui a déboursé 30 M€ en septembre pour s'offrir ses services.

Huit ans plus tôt, c'était pour quasiment la même somme (24,5 M€) que le Bayern Munich était venu chercher, celui qui avait alors le statut d'espoir, au FC Barcelone. À l'époque, l'entraîneur du club allemand s'appelait Pep Guardiola et avant de s'engager en Bavière, il avait fait promettre à ses dirigeants de recruter le milieu de terrain. C'est que le technicien connaît bien le joueur. C'est lui qui lui a fait confiance à 16 ans seulement au début de sa carrière d'entraîneur en le lançant en quatrième division espagnole avec la réserve du Barça. C'est lui aussi qui deux ans plus tard, l'a propulsé dans le grand bain de la Liga avec le FC Barcelone sur la pelouse de Majorque. Thiago Alcantara n'avait alors que 18 ans. Durant trois saisons, Guardiola lui a de plus en plus fait confiance jusqu'à lui faire obtenir le statut de grand espoir du club catalan.

Malheureusement, les espoirs ne vont pas être confirmés. La faute à Tito Villanova qui ne lui faisait pas autant confiance que Guardiola. Et la faute aux blessures qui ont commencé à empoisonner la vie de Thiago Alcantara, le laissant plusieurs semaines d'affilée sur le carreau. C'est à l'été 2013, face au manque de confiance du Barça, qu'il a décidé de faire ses valises pour le Bayern, avec le succès que l'on connaît. Ce déménagement en Bavière était loin d'être le premier dans la vie de l'Espagnol. Son enfance a même été rythmée par cela. Fils du champion du monde 1994 avec le Brésil, Mazinho, il a suivi son père et sa famille sur deux continents, l'Europe et l'Amérique du Sud. Né en Italie, il va passer quelques années au Brésil, faisant ses débuts au sein de l'académie de Flamengo, avant de vivre une grande partie de son enfance en Espagne entre Vigo, Valence et Elche. Une vie de globe-trotter qu'Alcantara a perpétué en venant découvrir l'Angleterre et Liverpool. Après l'Espagne et l'Allemagne, il voulait prouver qu'il pouvait aussi s'adapter au rythme fou de la Premier League.

L’intégralité du focus et du parcours de Thiago Alcantara est à retrouver dans la vidéo ci-dessus.