L1/L2 : le communiqué de la LFP sur les classements finaux !

Suite aux décisions et aux déclarations du Premier Ministre, Edouard Philippe - qui a interdit tout rassemblement sportif avant le mois de septembre en raison de l'épidémie de coronavirus qui touche le pays - et du Gouvernement, le Conseil d'Administration de la LFP vient d'acter la fin de la saison 2019/2020. Le Conseil d'Administration de la LFP a décidé de prononcer le classement final de Ligue 1 Conforama et de Domino's Ligue 2 selon les règles déjà appliquées par la FFF pour l'ensemble des championnats.

Le classement final en Ligue 1 Conforama est donc attribué selon le critère du classement établi par un indice de performance prenant en compte le nombre de points marqués sur tous les matchs joués. Pour départager les égalités sur cet indice de performance, les confrontations particulières ont été retenues. Par ailleurs, à l'unanimité, le Conseil d'Administration a décidé d'attribuer le titre de champion de Ligue 1 Conforama au Paris Saint-Germain et le titre de Domino's Ligue 2 au FC Lorient pour la saison 2019/2020.

En Ligue 1 Conforama, le classement final est le suivant :

1.PARIS SAINT-GERMAIN 2,52

2.OLYMPIQUE DE MARSEILLE 2,00

3.STADE RENNAIS F.C. 1,79

4.LOSC 1,75

5.O.G.C. NICE COTE D'AZUR 1,46

6.STADE DE REIMS 1,46

7.OLYMPIQUE LYONNAIS 1,43

8.MONTPELLIER HERAULT S.C. 1,43

9.A.S. MONACO 1,43

10.R.C. STRASBOURG ALSACE 1,41

11.ANGERS S.C.O. 1,39

12.F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX 1,32

13.F.C. NANTES 1,32

14.STADE BRESTOIS 1,21

15.FOOTBALL CLUB DE METZ 1,21

16.DIJON FOOTBALL COTE-D'OR 1,07

17.A.S. SAINT- ETIENNE 1,07

18.NIMES OLYMPIQUE 0,96

19.AMIENS S.C. 0,82

20.TOULOUSE F.C. 0,46

Le classement final de Domino's Ligue 2, où tous les matchs de la 28ème journée ont été joués, est donc le suivant :

1.F.C. LORIENT BRETAGNE SUD 54

2.RACING CLUB DE LENS 53

3.A.C. AJACCIO 52

4.TROYES AUBE CHAMPAGNE FOOTBALL 51

5.CLERMONT FOOT 50

LE HAVRE A.C. 44

7.VALENCIENNES F.C. 42

8.E.A. DE GUINGAMP 39

9.GRENOBLE FOOT 35

10.F.C. CHAMBLY OISE 35

11.A.J. AUXERRE 34

12.A.S. NANCY LORRAINE 34

13.S.M. CAEN 34

14.F.C. SOCHAUX MONTBELIARD 34

15.LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 34

16.RODEZ AVEYRON FOOTBALL. 32

17.PARIS F.C. 28

18.CHAMOIS NIORTAIS F.C. 26

19.LE MANS FC 26

20.U. S. ORLEANS 19

Le Conseil d'Administration a décidé d'adopter le principe de deux montées et de deux descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2. Le FC Lorient et le RC Lens montent donc en Ligue 1. De leur côté, Amiénois et Toulousains évolueront l'an prochain au deuxième échelon du football professionnel français. Le Conseil d'Administration a également décidé de proposer à l'Assemblée Générale de se prononcer sur le format de la Ligue 2 et sur le nombre de montées et descentes entre Ligue 2 et National.