LdC (F) : le PSG prend un point sur la pelouse du Real Madrid

Les féminines du PSG sont bien décidées à laver l’affront de la saison passée en Ligue des Champions, où elles avaient terminé 17es et avant-dernières de la phase de championnat. Pour lancer cette campagne, elles avaient un sacré morceau face à elles avec un déplacement sur le terrain du Real Madrid et ont vite craint une soirée compliquée. Dès la 1ère minute, Schröder ouvrait la marque pour les Madrilènes. Heureusement pour les filles de Paulo Cesar, la suite de la soirée fut plus positive.

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Cueillies à froid, les Parisiennes ne se sont pas démobilisées et ont dominé la première période, sans avoir de réelles situations. Le tournant de la rencontre est intervenu peu avant l’heure de jeu lorsque Schröder a manqué le doublé par deux fois, alors que Caicedo ne parvenait pas à concrétiser non plus. Passée cette frayeur, le PSG a fini par égaliser sur un penalty obtenu par Morissaint et transformé par Karchaoui (74e, 1-1). Le club francilien débute par un bon match nul et affrontera Louvain lors de la prochaine journée, le 1er octobre prochain.